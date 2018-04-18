Эксперт поддержал предложение вернуть контроль прокуратуры за следствием

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Много неопытных сотрудников сейчас работает в российских органах следствия, поэтому за ними нужен контроль прокуратуры, заявил РИА Новости бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков.
"По следствию очень много вопросов, особенно в связи с тем, что огромное количество профессионально некомпетентных следователей, потому что люди не имеют большого опыта работы. Мы с уважением относимся ко многим опытным следователям, но очень много сейчас неопытных следователей, тех людей, которые еще мало работали в следствии. И, конечно, за ними должен быть контроль со стороны органов прокуратуры", — сказал Цветков.
"Для того чтобы защитить права и законные интересы граждан от незаконного уголовного преследования, конечно, нужно усиливать роль прокуратуры, потому что прокуратура показала себя на настоящий момент наиболее эффективным и заинтересованным государственным органом по защите прав и законных интересов граждан", — резюмировал эксперт.