Эксперт поддержал предложение вернуть контроль прокуратуры за следствием

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Много неопытных сотрудников сейчас работает в российских органах следствия, поэтому за ними нужен контроль прокуратуры, заявил РИА Новости бывший председатель комиссии по общественной безопасности Общественной палаты, председатель движения "За реальные дела" Антон Цветков.

В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко после выступления в верхней палате генпрокурора РФ Юрия Чайки заявила, что Совфед выступит инициатором законопроекта о возвращении прокуратуре функций контроля над следствием.

"По следствию очень много вопросов, особенно в связи с тем, что огромное количество профессионально некомпетентных следователей, потому что люди не имеют большого опыта работы. Мы с уважением относимся ко многим опытным следователям, но очень много сейчас неопытных следователей, тех людей, которые еще мало работали в следствии. И, конечно, за ними должен быть контроль со стороны органов прокуратуры", — сказал Цветков.

По его словам, следствие сейчас "заточено на обвинительный уклон": если дело им возбуждается, следователи будут делать все возможное, чтобы довести его до суда.

"Для того чтобы защитить права и законные интересы граждан от незаконного уголовного преследования, конечно, нужно усиливать роль прокуратуры, потому что прокуратура показала себя на настоящий момент наиболее эффективным и заинтересованным государственным органом по защите прав и законных интересов граждан", — резюмировал эксперт.