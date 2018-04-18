Совфед одобрил закон о блокировке в интернете порочащих честь сведений

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Документ прописывает механизм удаления такой информации и контроль за исполнением решений суда.

Согласно закону, в случае правонарушений человеку дают время для добровольного удаления сведений из Сети. Если этого не произошло, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащей честь и достоинство информации.

На прошлой неделе закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума. Проект внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов от "Единой России".

К порочащим честь сведениям относится информация о неэтичном поведении и недобросовестных поступках, которая портит общественную или деловую репутацию человека.