Ковтун назвала заблуждением мнение, что треска должна стоить дешевле курицы

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Треска является дикой рыбой, деликатесным продуктом, и считать, что она должна стоить дешевле курицы – заблуждение, заявила журналистам губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"Это заблуждение, что рыба должна стоить дешевле курицы. У каждого продукта есть себестоимость: рыбу надо добыть – в море отправляются суда, очень дорогие. Там работают люди, которые получают зарплату за свой тяжелый труд. Рыбу необходимо обработать", — сказала Ковтун, пояснив, что себестоимость выловленной трески составляет около 190 рублей.

Как отметила глава региона, после переработки цена трески возрастает. "Курицу можно вырастить искусственным способом, а треску – нет. Это дикая рыба, деликатесный товар, надо так к этому относиться", — резюмировала Ковтун.

В конце декабря прошлого года на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина под видом журналистам проник мурманский рыбопереработчик Михаил Зуб, который пожаловался на проблемы в рыбной сфере региона и заявил, что цена на рыбу в Мурманске неоправданно высока, а она должна продаваться, по его мнению, по цене курицы.

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