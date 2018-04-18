МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор создал принципиально новый геннотерапевтический препарат для профилактики ВИЧ, разработка приближается к фазе клинических испытаний, заявила глава ведомства Анна Попова.

Попова в среду принимает участие в Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. В мероприятии, которое проходит в Москве, участвуют 3 тысячи делегатов из 63 стран.

"На площадке Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора создан принципиально новый лекарственный препарат для генной терапии, генной профилактики и молекулярной вакцинации против ВИЧ-инфекции: создан обладающий высокой противовирусной активностью препарат "Динавир", который приближается к фазе клинических испытаний", — заявила она.