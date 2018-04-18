Чайка рассказал, как сдержать "растущий вал" нарушений со стороны следствия

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Генпрокурор Юрий Чайка настаивает на наделении прокуроров правом возбуждать и расследовать дела, в том числе в отношении следователей.

"Наделение прокуроров отдельными полномочиями кардинально ситуацию не изменит, только полноценный прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать и расследовать уголовные дела, в частности, в отношении следователей может сдержать растущий вал допускаемых ими нарушений", — сказал он в Совете Федерации.