Темп заболеваемости ВИЧ в России снизился до 2%

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Темп прироста новых случаев ВИЧ-инфекции в РФ снизился до 2% в 2017 году, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова выступила на Международной Конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, в которой принимают участие 3 тысяч делегатов из 63 стран.

Она рассказала, что практически каждый четвёртый житель России обследован на ВИЧ, лечение получает почти половина людей с ВИЧ (более 47%), тогда как 2012 году их было меньше трети, сведён к минимуму риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку.

"Главное, то, о чем мы сейчас можем сказать, нам удалось достичь существенного снижения темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекции. И впервые за долгие-долгие годы в 2017 году темп прироста составил всего 2%, тогда как в 2012 году он был 13,4%. Это наш общий результат, это наши общие усилия, но это и вклад наших с вами конференций, наших с вами действий", — заявила Попова.

По данным Роспотребнадзора, за 2017 год территориальными центрами по профилактике и борьбе со СПИД было сообщено о 104 402 новых случаях ВИЧ-инфекции, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Темпы прироста снижаются: в 2011-2015 годах ежегодный прирост количества новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ составлял в среднем 10%, отметили в ведомстве.