На конференцию по борьбе с ВИЧ с Москве собрались три тысячи делегатов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, проходящей в Москве, и отметил, что обсудить вопросы борьбы с этим заболеванием собрались более трех тысяч делегатов, сообщается на сайте кабинета министров.

"Приветствую вас в Москве на VI Международной конференции по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня на этой уникальной дискуссионной площадке собрались более 3 тысяч делегатов из десятков стран мира, чтобы обсудить важные вопросы борьбы с ВИЧ-инфекцией", — говорится в приветствии премьера.

Медведев назвал вирус иммунодефицита серьезной глобальной проблемой, с которой сталкиваются все страны. Он также отметил, что, благодаря усилиям учёных, неустанному труду медиков, гражданским инициативам люди получили надежду на успех в противодействии этой болезни.

"Россия уделяет большое внимание этой проблеме и ведёт активную борьбу с ВИЧ/СПИДом. Ежегодно увеличивается финансирование профильных программ, оказывается значительная помощь и содействие в борьбе с этим заболеванием странам Восточной Европы и Центральной Азии", — подчеркнул Медведев.

По его словам, необходимо внедрять современные технологии в программы профилактики, совершенствовать эпидемиологический контроль и надзор за распространением ВИЧ-инфекции, повышать качество лечения, расширять медико-социальную поддержку людей, живущих с ВИЧ, инвестировать в научные исследования и разработки.

Глава правительства выразил уверенность в том, что конференция поможет участникам найти новые решения для эффективной борьбы с ВИЧ-инфекцией. Он пожелал всем успехов и конструктивной работы.