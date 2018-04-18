Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу превысил норму в 21 регионе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Недельный эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 21 регионе России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 21-ом субъекте Российской Федерации. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации — в шести городах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди детей от ноля до двух лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в двух регионах, среди детей в возрасте от трех до шести лет – в шести, среди детей от семи до 14 лет – в 17-ти, среди лиц старше 15 лет – в 22-х регионах.

Сообщается, что странах Европейского региона, продолжают циркулировать оба типа вирусов гриппа – А и В. Большинство стран Европейского региона сообщили о низкой активности вирусов гриппа. В странах Южного полушария активность гриппа оставалась в целом на межсезонных уровнях. В России отмечается снижение интенсивности эпидемического процесса, а также снижение географического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как добавляется, лабораторно обследовано за отчетную неделю более девяти тысяч человек с признаками ОРВИ, всего проведено более 78 тысячи исследований. В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалируют вирусы гриппа А(H1N1) pdm09 (25,1%) и гриппа В (17,8%). Из числа вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы – 9,6%, аденовирусы – 6,2%, вирусы парагриппа составили 5%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 10,2%. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.