Глава Роскомнадзора рассказал о блокировке 18 подсетей Amazon и Google

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей Amazon и Google, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете "Известия".
В понедельник Роскомнадзор в соответствии с решением суда начал блокировать мессенджер Telegram в России. Позднее появилась информация, что мессенджер начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать подсети этих компаний.
По словам Жарова, все подсети перед внесением в реестр запрещенной информации проверяются специалистами, что позволяет не допустить блокировки социально значимых ресурсов.
При этом глава Роскомнадзора отметил, что информация о том, что блокировки привели к сбоям в работе магазинов и банков не соответствует действительности.
"Одаренная команда"
"Безусловно, и "ВКонтакте", и Telegram с точки зрения программного решения — удобные для пользователя и юзер-френдли сервисы. Вопрос в том, каким образом господин Дуров набирал свою аудиторию", — приводит слова жарова "Известия".
Глава Роскомнадзора отмечает, что разработчики обоих проектов привлекали пользователей возможностью доступа к пиратскому контенту.
"Он (Павел Дуров — ред.) говорит всё время о свободе, но если говорить об абсолютной свободе — то это и абсолютная ответственность. А тут со свободой всё хорошо, а с ответственностью всё плохо", — добавил Жаров.
Претензии к Telegram
В ведомстве заявили, что действия руководства сервиса угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.
Защита компании заявляет, что требования российских властей невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.