Роскомнадзор заявил об отсутствии значимых ресурсов на заблокированных IP

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google; никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявляли, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.

"В настоящее время в единый реестр запрещенной информации выгружено 18 подсетей. Все подсети принадлежат компаниям Amazon и Google. В то же время я должен сказать, что все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится", — сказал Жаров RT.

По его словам, и Amazon, и Google проинформированы о значительном количестве IP-адресов, хранящихся в их облачных сервисах, которые выгружены на блокировку. "Мы ожидаем, что в связи с разницей во времени между Российской Федерацией и Калифорнией мы юридически значимый ответ получим завтра", — сказал глава ведомства.

По словам Жарова, Роскомнадзору известно, что Telegram использует пуш-уведомления для обхода блокировки. Ведомство идентифицировало используемые для этого IP-адреса и в настоящее время разрабатывает техническое решение в отношении этой технологии обхода блокировок.