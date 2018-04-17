МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Блокировка Telegram в России, начавшаяся в понедельник, обернулась сбоями в работе других сервисов и кибератакой на сайт Роскомнадзора. При этом сами пользователи мессенджера не испытывают проблем с доступом к Telegram.

По мнению руководителя центра реагирования на кибер-инциденты Group-IB Александра Калинина, процесс блокировки сервиса может стать бесконечным.

В минувшую пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру в соответствии с решением суда. По российскому законодательству, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.

Также служба направила запросы в магазины приложений (Google Play, App Store) об удалении Telegram, начала блокировать IP-адреса Amazon и Google, на которые "переехал" Telegram, и средства обхода блокировки.

Владелец Telegram Павел Дуров, в свою очередь, уведомил об использовании встроенных методов обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

"Несмотря на запрет, мы (команда Telegram — ред.) пока не видим значительного снижения активности пользователей", — написал он во вторник в своем Telegram-канале.

Сбои в других сервисах

Согласно реестру службы, который проанализировал сайт 2018.schors.spb.ru, Роскомнадзор уже заблокировал более 18 миллионов IP-адресов, которые использовал Telegram.

Как отметил директор проектного направления Group-IB Антон Фишман, сейчас в мире имеется около 4 миллиардов IP-адресов. "Была какая-то математика, что если Роскомнадзор продолжит блокировать по 16 миллионов за два дня, то у них уйдет примерно 500 дней на всю блокировку… Но приколы приколами. Понятное дело, что это сейчас временная мера, ими применяемая, причем никакого практического результата, как мы видим, она пока не дает", — сказал он.

"Какой следующий шаг будет, пока до конца неясно. Существуют способы обхода через прокси и VPN. Понятно, что Дуров, коллеги из интернета не будут сидеть на месте и будут придумывать другие способы обхода, хотя и тех, которые сейчас есть, достаточно, чтобы обходить блокировки", — добавил Фишман.

"Война" между Telegram и Роскомандзором, по мнению Фишмана, рано или поздно закончится, но не блокировкой мессенджера.

"Я не думаю, что мы пойдем в сторону полностью закрытого интернета, поскольку огромное количество сервисов у нас сейчас завязаны на международных хостинг-провайдерах, на Amazon, на Google и других. К чему-то в будущем это, конечно, должно привести, но, честно говоря, мне кажется, что это будет не блокировка Telegram. Все сами видят: 16 миллионов IP-адресов заблокировано, но Telegram у всех работает и без всяких "проксей", — пояснил он свою точку зрения.

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По мнению Калинина, процесс блокировки Telegram может оказаться бесконечным.

"На самом деле это процесс бесконечный, потому что Роскомнадзор будет разблокировать те IP-адреса, которые связаны с легальной активностью, и Telegram снова сможет ими пользоваться. Хостеры не откажутся сотрудничать с Telegram только из-за проблем в России", — отметил Калинин.

Блокировка этих IP-адресов, по мнению ряда экспертов, может затронуть работу других сервисов, располагающихся на этих ресурсах. Так, в понедельник вечером Viber сообщил, что пользователи мессенджера в РФ могли испытывать трудности с дозвоном из-за проблем на серверах Amazon. Как отмечал глава Роскомнадзора Александр Жаров, IP-адреса Amazon ведомство начало блокировать в связи с тем, что Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

Кроме того, появлялась информация о сбоях по той же причине в работе "Дикси", онлайн-школы по изучению английского языка SkyEng, курьерской службы "Птичка", издания "Лайфхакер", социальной сети "Одноклассники", сервисов Microsoft. Однако, как заверил Жаров, служба непричастна к этим сбоям.

С целью предотвращения распространения ложных сведений Роскомнадзор даже создал "горячую линию" для получения сообщений о подобных фактах.

Начав борьбу с Telegram, Роскомнадзор и сам начал испытывать проблемы. Сайт ведомства с прошлой ночи начал подвергаться DDoS-атакам. По данным Роскомнадзора и "Ростелекома", атаки успешно отражаются.

Telegram не сдастся

"Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов. Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами proxy/VPN, многие из которых перестают работать", — прокомментировал Дуров на своей странице во "ВКонтакте".

Команда мессенджера намерена и далее "делать все возможное для российских пользователей", несмотря на то, что российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram. По его словам, на Россию приходится около 7% пользователей Telegram, и даже если мессенджер потеряет весь этот рынок, органический рост Telegram в других регионах компенсирует эту потерю в течение нескольких месяцев.

"В рамках цифрового сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели", — заявил основатель Telegram.