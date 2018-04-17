МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий получать пенсии по потере кормильца студентам, уезжающим на учебу за границу вне зависимости от способа поступления в вуз и ранее не имевшим такой возможности.

Согласно пояснительной записке законопроекта, в настоящее время установление различий о возможности получения такой пенсии зависит исключительно от способа поступления в зарубежные учебные заведения: по направлению или без направления на учебу в соответствии с международными договорами Российской̆ Федерации.

Из пояснительной записки следует, что Конституционный суд РФ представил свое заключение по этому вопросу 5 декабря 2017 года. Согласно позиции суда, назначаться такой вид пособия должен исходя из условий равенства, вне зависимости от способа поступления студента в зарубежный вуз — самостоятельно либо по направлению в соответствии с международными договорами РФ. Выплачиваться пенсия должна, как и в аналогичных случаях, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Валерий Рязанский, Елена Бибикова, Александр Варфоломеев и Татьяна Кусайко.