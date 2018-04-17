Глава Роскомнадзора рассказал, как проходит блокировка Telegram

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью RT рассказал, как в России проходит блокировка мессенджера Telegram.

По его словам, 18 подсетей, принадлежащих Amazon и Google, выгружены в единый реестр запрещенной информации. Обе компании уже проинформированы об этих действиях, уточнил Жаров.

"Я должен сказать, что все подсети, прежде чем поступить на выгрузку, разбираются нашими специалистами. И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится", — подчеркнул глава Роскомнадзора.

Также ведомство проверило сообщения, в которых говорилось о массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к Telegram. По данным Роскомнадзора на 15:00 мск, эти ресурсы работают штатно. Среди них указывались онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, курьерская служба "Птичка", издание "Лайфхакер", социальная сеть "Одноклассники", мессенджер Viber и сервисы компании Microsoft.

Тем временем юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления суда о блокировке мессенджера в стране. Об этом адвокат Павел Чиков написал в своем Telegram-канале.

Ранее в ведомстве заявляли, что для блокировки Telegram будут приняты все возможные меры, включая ограничение доступа к интернет-ресурсам, способствующим работе мессенджера. Жаров объяснил блокировку IP-адресов Amazon и Google тем, что Telegram начал использовать их для обхода запретов в России.

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. Блокировку необходимо осуществить в течение суток.

Претензии к Telegram

Основатель и владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей.

В пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера. Это связано с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис.

В ведомстве заявили, что действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

В понедельник регулятор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Они должны были выполнить предписание в течение суток.