ОНФ попросил Минтранс объяснить аренду квартир почти на 30 миллионов рублей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Активисты ОНФ обратились в Минтранс с просьбой дать оценку необходимости трат на аренду квартир и машин в 29,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба организации. В министерстве РИА Новости сообщили, что обращение пока не получено, после поступления его рассмотрят в установленном порядке.
"Всего на квартиры площадью от 100 до 150 квадратных метров, а также представительский автомобиль компания планирует до ноября 2018 года потратить 29,2 миллиона рублей. Активисты ОНФ обратились в Минтранс России с просьбой дать оценку необходимости подобных трат", — говорится в сообщении.
"Мы считаем, что необходимо нормировать закупки для всех компаний, работающих по федеральному закону № 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Мы обратились в Министерство транспорта с просьбой дать оценку необходимости подобных трат", — добавил Гетта.
Как сообщили РИА Новости в Минтрансе, обращение от ОНФ в ведомстве не получали.
"В Минтранс России данное обращение пока не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке", — заявили в министерстве.