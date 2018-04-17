ОНФ попросил Минтранс объяснить аренду квартир почти на 30 миллионов рублей

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Активисты ОНФ обратились в Минтранс с просьбой дать оценку необходимости трат на аренду квартир и машин в 29,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба организации. В министерстве РИА Новости сообщили, что обращение пока не получено, после поступления его рассмотрят в установленном порядке.

Согласно сообщению, активисты проекта ОНФ "За честные закупки" в ходе мониторинга выяснили, что ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ" с 2015 года по четыре раза арендовало квартиры стоимостью более 250 тысяч рублей в Москве и области и автомобиль Merсedes-Benz S 350 Bluetec 4Matic по цене более 400 тысяч рублей в месяц.

"Всего на квартиры площадью от 100 до 150 квадратных метров, а также представительский автомобиль компания планирует до ноября 2018 года потратить 29,2 миллиона рублей. Активисты ОНФ обратились в Минтранс России с просьбой дать оценку необходимости подобных трат", — говорится в сообщении.

По словам координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетты, траты на аренду квартир и автомобиля не имеют отношения к основному виду деятельности и являются предметами роскоши.

"Мы считаем, что необходимо нормировать закупки для всех компаний, работающих по федеральному закону № 223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Мы обратились в Министерство транспорта с просьбой дать оценку необходимости подобных трат", — добавил Гетта.

Как сообщили РИА Новости в Минтрансе, обращение от ОНФ в ведомстве не получали.

"В Минтранс России данное обращение пока не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке", — заявили в министерстве.