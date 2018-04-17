Роскомнадзор прокомментировал претензии к "Эху Москвы"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Гиперссылка на содержащий нецензурную брань материал расценивается как способ ее распространения в том случае, если ссылка является неотъемлемой частью контекста, поэтому сайт радиостанции "Эхо Москвы" нарушил требования закона о СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Статья 4 закона "О средствах массовой информации" не допускает использования СМИ для распространения материалов, содержащих отдельные виды противоправной информации, в том числе нецензурную брань. Наличие на сайте сетевого издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и т.д.), содержащий нецензурную брань, расценивается как способ распространения нецензурной брани в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста", — говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РИА Новости.
"На странице сайта СМИ размещена гиперссылка на материал, содержащий нецензурную брань. В настоящий момент Роскомнадзором составлены протоколы на главного редактора и учредителя СМИ и переданы в суд для рассмотрения", — добавили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Эхо Москвы" грозит штраф от 20 до 200 тысяч рублей.