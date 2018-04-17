Победители хакатона Роспатента смогут реализовать свои идеи в ведомстве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Победители хакатона, организованного Роспатентом совместно с сообществом Actum и блокчейн-платформой Apla, как и оговаривалось, выиграли 200 тысяч рублей и возможность устроиться на работу в ведомстве, и теперь смогут там реализовать свои идеи, рассказал РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев в кулуарах конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

"У нас два больших управления, работающих с компьютерными технологиями, и туда нужны нам различные специалисты. Это предложение по делу, мы как раз над теми проблемами, которые они решают, работаем сейчас. Если они согласятся, то вольются в нашу команду, в управление, специалистами. Это подразделения большие, там работают по 50-70 человек в каждом. Они вольются в большую команду и смогут и себя проявить, и, самое главное, реализовать свои идеи с помощью наших специалистов. Этот симбиоз был бы очень эффективный, я считаю", — сообщил Ивлиев.

В хакатоне (форуме — мозговом штурме разработчиков) по созданию умного патентного офиса, проведенном в преддверии конференции, приняли участие более 100 участников из Москвы, Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону и ряда других городов.

Заданием со стороны Роспатента было показать применение блокчейна для регистрации разработок и изобретений и создать блокчейн-платформу для трансфера технологий. Команда RxProject предложила создать патентную биржу на блокчейне, на которой люди смогут регистрировать свои разработки, защищать права, выдавать лицензии другим игрокам и продавать права на разработки.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".