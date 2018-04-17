Сенатор Климов назвал блокировку Telegram "состязанием щита и меча"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал историю с блокировкой мессенджера Telegram "состязанием между щитом и мечом", где есть элементы коммерции и политики.

"Как только появились социальные сети, сразу появились желающие их ограничивать, каким-то образом брать под контроль. Старое состязание между щитом и мечом, здесь есть и элементы коммерции, конечно, есть политики, конечно, и есть моменты, связанные с непониманием ситуации",- сказал Климов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Вокруг этого инцидента на самом деле очень много вспомогательной информации, так мягко скажу, появилось, и она запутывает суть проблемы. Суть очень простая: поскольку этим каналом, как и рядом других каналов, использовались люди преступных наклонностей, то разумеется, у наших спецслужб появились вопросы",- отметил сенатор.

По его словам, в вопросе блокировки Telegram "идут последовательно через судебную власть — это правильно".

Сенатор отметил, что, законодательство может быть несовершенным, но оно постоянно улучшается. "Это ещё раз говорит о том, что каждый нормативный акт должен быть проработан…, любой нормативный акт в процессе его реализации оттачивается и потом постоянно совершенствуется",- сказал Климов. Он добавил, что закон мягок, так как дает время для исправления ситуации.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В связи с этим проблемы возникали, в частности, у мессенджера Viber.