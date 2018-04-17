Более 640 тысяч человек привлечено в России к трехдневным учениям МЧС

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Свыше 640 тысяч человек и порядка 120 тысяч единиц техники привлечено во всех регионах страны к крупномасштабному всероссийскому учению по предотвращению последствий весеннего половодья и природных пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что в соответствии с решением Совета безопасности РФ c 17 по 19 апреля МЧС России проводит крупномасштабные командно-штабные учения, в которых принимают участие представители различных служб и ведомств, подготовленные специалисты, в обязанности которых входят предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров. Они отработают действия по ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами.

"К участию в командно-штабных учениях привлечены более 640 тысяч человек и 120 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России — свыше 112 тысяч человек и 20 тысяч единиц техники", — говорится в сообщении.

Согласно замыслу, учения пройдут в три этапа. В первый день все силы будут приведены в готовность к реагированию на ЧС. Затем предстоит этап организации работ. На третий день состоится ликвидация последствий условных чрезвычайных ситуаций.

В министерстве отметили, что вводные учений разработаны для действий по наихудшему сценарию развития обстановки. Это сделано для проверки готовности максимального количества сил и средств к реальным ЧС.