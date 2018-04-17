Первый канал объявил кастинг для участников шоу для пенсионеров "Голос 60+"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Первый канал объявил о приеме заявок на участие в седьмом сезоне музыкального проекта "Голос" и в первом сезоне проекта "Голос 60+" для вокалистов старше шестидесяти лет, сообщается в официальном инстаграмм-аккаунте телеканала.

"Первый канал объявляет о начале приема анкет на седьмой сезон проекта "Голос" и… на первый сезон проекта "Голос 60+", — говорится в сообщении.

Отмечается, что седьмой сезон шоу появится в эфире телеканала осенью 2018 года. К участию в проекте "Голос 60+" приглашаются вокалисты от 60 лет, анкету предлагается заполнить на сайте Первого канала.

Музыкальное шоу "Голос" — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. По данным исследования компании TNS, в 2016 году шоу вошло список шестнадцати самых популярных телепрограмм России. С 2014 года был запущен детский аналог проекта — "Голос. Дети", который, по данным TNS, возглавил топ-10 самых рейтинговых программ.