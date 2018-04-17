МИД уверен, что причин для возвращения соотечественников становится больше

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Потенциал для роста числа возвращающихся в Россию соотечественников есть, однако существует ряд проблем, заявил руководитель Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД РФ Олег Мальгинов.

"Потенциал нарастает. Это связано с русофобией, это связано с давлением на русский язык. И этот потенциал будет, я думаю, в том числе из дружественных стран нарастать", — сказал он на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека "Собирание соотечественников во благо России".

По словам Мальгинова, существуют проблемы, связанные с тем, что в некоторых странах власти не поддерживают инициативу России, боясь оттока квалифицированных кадров.

Ещё одной проблемой, по мнению Мальгинова, является то, что некоторые регионы России не торопятся принимать решение по соотечественникам.

Он отметил, что важно обсуждать программу переселения соотечественников из-за рубежа. Однако он добавил, что только за счёт переселения соотечественников невозможно решить демографические проблемы страны.