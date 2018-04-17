На РИФ-2018 появятся новые форум-форматы

Главный редактор livejournal.com Василий Гулин выступает на форуме РИФ+КИБ в пансионате Лесные Дали в поселке Горки-10 в Московской области. Архивное фото

Главный редактор livejournal.com Василий Гулин выступает на форуме РИФ+КИБ в пансионате Лесные Дали в поселке Горки-10 в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства представит новые форматы для участников РИФ-2018.

В рамках форума пройдут встречи с менторами и участниками портфеля московского венчурного фонда. Мероприятия пройдут в брендированном павильоне-коворкинге, где также будет располагаться рабочая зона.

В зоне отдыха на открытой веранде состоится свободная дискуссия, в ходе которой участники смогут получить максимум полезной информации и практических знаний от известных спикеров и менторов. Вечером на форуме покажут документальные фильмы о Стиве Джобсе, Илоне Маске и других предпринимателях-инноваторах.

Также в зоне отдыха будет проходить интеллектуальная бар-олимпиада "МОЗГВА", в рамках которой участники смогут ответить на вопросы из сферы науки и инновационных технологий. В перерывах между пленарными заседаниями на площадке Департамента можно будет воспользоваться услугами самокат-шеринга и протестировать новые модели велосипедов.

"Российский Интернет Форум — квинтэссенция наработок и открытий в этой сфере, мощный импульс для дальнейшего ее развития. Поэтому мы поддерживаем его, предлагаем те организационные решения, которые помогут участникам провести эти три дня максимально эффективно", — отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

РИФ — ежегодный форум деятелей Рунета. Традиционно состоится в Подмосковье, в пансионате "Лесные дали", время проведения — с 18 по 20 апреля.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным мультимедийным партнером Фестиваля Интернет-технологий (РИФ 2018).