В Крыму проверили места массового пребывания людей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Совместная проверка прокуратуры и МЧС в Крыму затронула около 200 торговых центров, кинотеатров, объектов культуры и спорта, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, внесено более 20 исков о запрете эксплуатации, сообщила пресс-служба главы республики.
"Предварительно было проверено около 200 объектов: 33 крупных торговых и торгово-развлекательных центра, 80 объектов культуры и спорта, 14 досуговых детских организаций", — сообщили в пресс-службе.
Всего на учёте в органах государственного пожарного надзора состоит 1980 объектов массового пребывания людей, сообщил в ходе совещания глава республиканского управления МЧС Сергей Шахов. Три самых крупных торговых центра в Симферополе — "Метро", "Меганом" и "Ашан", по его словам, безопасны для жителей Крыма.
"По результатам проверок внесено 128 представлений, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 52 исковых заявления с требованием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, в том числе в 22 исковых заявления внесено ходатайство о запрете эксплуатации до устранения этих нарушений", — сообщила пресс-служба главы республики. Кроме того, принято решение о закрытии Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького в Симферополе до устранения недостатков.
Проверки будут продолжены и коснутся санаторно-курортного комплекса, отмечает пресс-служба. Аксенов потребовал от предпринимателей устранить выявленные недостатки до 20 мая, а МЧС — провести повторную проверку перед летним сезоном.
Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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