Трутнев заявил о необходимости зонирования портов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости зонирования портов в Приморье для того, чтобы обеспечить более экологичную перевалку грузов.
Ранее в интернете вызвало бурную реакцию видео местных жителей, на котором видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля. В управлении Росприроднадзора после проверки на месте сообщили, что крупного загрязнения не обнаружили и предоставили видео с акватории. Специалисты отметили, что загрязнена береговая полоса, взяты пробы вещества. Местный житель сообщал РИА Новости, что угольная пыль могла осесть на дно. Управление начало ежедневные рейды в места перегрузки угля в портах Находка и Восточный. Позже проверяющие нашли новое загрязнение в бухте.
Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Проблемой также заинтересовался "Гринпис", который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.