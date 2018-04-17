Трутнев заявил о необходимости зонирования портов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр – РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил о необходимости зонирования портов в Приморье для того, чтобы обеспечить более экологичную перевалку грузов.

"Порты надо зонировать, учитывать интересы жителей. Делать так, чтобы не уголь у нас был размазан вдоль всего побережья, без современных методов перегрузки с большой экологической нагрузкой на населенные пункты, на людей, а концентрировать разные виды грузов в разных точках, при этом обеспечивать их перегрузки (так), чтобы людей не беспокоить и не загрязнять", — сказал Трутнев на совещании во Владивостоке по развитию портовой инфраструктуры и инфраструктуры МТК "Приморье-2".

Ранее в интернете вызвало бурную реакцию видео местных жителей, на котором видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля. В управлении Росприроднадзора после проверки на месте сообщили, что крупного загрязнения не обнаружили и предоставили видео с акватории. Специалисты отметили, что загрязнена береговая полоса, взяты пробы вещества. Местный житель сообщал РИА Новости, что угольная пыль могла осесть на дно. Управление начало ежедневные рейды в места перегрузки угля в портах Находка и Восточный. Позже проверяющие нашли новое загрязнение в бухте.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Проблемой также заинтересовался "Гринпис", который направил обращение в Минприроды и Генпрокуратуру с просьбой решить проблему загрязнения угольной пылью в Находке.