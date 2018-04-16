Москалькова попросила право проверять места принудительного содержания

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит власти наделить ее аппарат правом проверять места принудительного содержания, о чем сообщает в своем ежегодном докладе, опубликованном на сайте "Российской газеты".

"Важно наделить аппарат уполномоченного дополнительными полномочиями при рассмотрении жалоб граждан, в том числе по поручению уполномоченного проводить проверки и посещать места принудительного содержания", — пишет Москалькова в докладе.

Там также сказано, что в 2017 году почти вдвое выросло число обращений в аппарат омбудсмена о жизненных условиях в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах.

Значительная часть жалоб, поступивших к уполномоченному на условия отбывания наказания в местах принудительного содержания, согласно докладу, связана с ненадлежащим состоянием помещений, качеством пищи, несоблюдением минимальной санитарной площади в помещениях, плачевным состоянием или даже отсутствием инвентаря и спальных принадлежностей и иными бытовыми вопросами.