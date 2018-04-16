Москалькова выступила за расширение компетенции омбудсмена в России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает нужным расширить компетенцию омбудсмена в России, в том числе предусмотрев право поручать сотрудникам аппарата проверки по жалобе и связанные с ними мероприятия, следует из доклада уполномоченного, опубликованного в понедельник на сайте "Российской газеты".
Наряду с этим Москалькова предлагает Совету Федерации разработать и внести в Госдуму проект федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".
Кроме того, омбудсмен рекомендует "провести парламентские слушания с участием уполномоченного по вопросам укрепления гарантий прав и свобод человека и гражданина в контексте 25-летия Конституции Российской Федерации".