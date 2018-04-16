Москалькова выступила за расширение компетенции омбудсмена в России

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает нужным расширить компетенцию омбудсмена в России, в том числе предусмотрев право поручать сотрудникам аппарата проверки по жалобе и связанные с ними мероприятия, следует из доклада уполномоченного, опубликованного в понедельник на сайте "Российской газеты".

Так, омбудсмен предлагает парламенту образовать рабочую группу с ее участием. Целью работы этой группы должна стать разработка законодательных изменений, "направленных на совершенствование правового статуса и расширение компетенции уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, включая предоставление уполномоченному права поручать сотрудникам его рабочего аппарата осуществлять проверки по жалобе и связанные с ними мероприятия", указано в докладе.

Наряду с этим Москалькова предлагает Совету Федерации разработать и внести в Госдуму проект федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".

Также предлагается провести совместное заседание Совета при председателе Совета Федерации и Совета уполномоченных по правам человека, посвященное 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

Кроме того, омбудсмен рекомендует "провести парламентские слушания с участием уполномоченного по вопросам укрепления гарантий прав и свобод человека и гражданина в контексте 25-летия Конституции Российской Федерации".