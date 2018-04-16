Треть обращений к Москальковой касалась уголовно-процессуального права

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Около трети обращений к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в минувшем году касались уголовно-процессуального законодательства, говорится в докладе омбудсмена, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

В документе отмечено, что среди отраслей законодательства, нормы которого нарушаются чаще всего, первенство удерживают уголовно-процессуальное, жилищное и уголовно-исполнительное право.

"По вопросам реализации уголовно-процессуального законодательства поступило 12 779 обращений, что составляет 30,5% от общего числа заявлений", — говорится в докладе.

В этой группе омбудсмен отметила тенденцию к росту количества обращений в связи с отказом в возбуждении уголовного дела (2280 обращений против 2133 в 2016 году), а также необоснованностью привлечения к уголовной ответственности (1670 против 1456 годом ранее).

"Больше всего обращений по вопросам нарушения правил уголовного процесса поступило из города Москвы (1903), Краснодарского края (633), Московской (599), Ростовской (380), Свердловской (354), и Оренбургской (238) областей ", — указано в докладе.

Что касается жилищного законодательства, Москалькова в минувшем году получила 7251 обращение, которые были связаны с этой темой (17,3% от общего числа). По словам омбудсмена, наиболее острыми в этой сфере остаются вопросы постановки на жилищный учет и предоставления жилья, обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий населения, платы за жилье и коммунальные услуги, переселения из ветхого и аварийного жилья.

Больше всего обращений по жилищным вопросам поступило из Москвы (1783), Московской области (610), Краснодарского края (439), Свердловской (208), Ростовской (117), Волгоградской (108) областей, уточняется в докладе.

Омбудсмен отметила серьезную по сравнению с 2016 годом динамику в количестве обращений, содержащих сведения о нарушениях уголовно-исполнительного законодательства.

"Существенное увеличение объема обращений прослеживается по вопросам условий содержания в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах — 823 (на 46,4%), а также исполнения наказания в виде лишения свободы, в том числе перевода в другую колонию — 671 (на 16,9%)", — говорится в докладе.

В документе указано, что наибольшее число обращений по этим вопросам поступило от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы в Москве (217), Саратовской области (165), Красноярском крае (151), Свердловской области (142).