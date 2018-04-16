Запад давит на Россию через Декларацию прав человека, заявила Москалькова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Запад использует Всеобщую декларацию прав человека как инструмент давления на Россию, пишет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем ежегодном докладе.
В качестве примеров политизации понятия права омбудсмен привела решение Международного олимпийского комитета, который отстранил российскую сборную от XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом, и доклады управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Республике Крым и городе Севастополе.
Ранее Москалькова упоминала в докладе "размывание" роли и значения понятия "права и свободы" в современном мире, указывая, что сейчас оно искажается и используется "претендующими на особую роль" государствами в узких политических целях.