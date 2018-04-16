Москалькова включила в доклад главу о малозащищенных категориях граждан

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова включила в ежегодный доклад за 2017 год новую главу о защите прав отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, пенсионеров, ветеранов, несовершеннолетних, а также россиян, находящихся за рубежом.

"В 2017 году в докладе появилась новая глава — "Защита прав отдельных категорий граждан", в которую вошли вопросы защиты прав лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), пенсионеров, ветеранов, женщин, несовершеннолетних, военнослужащих и приравненных к ним лиц, соотечественников за рубежом и российских граждан, находящихся за пределами Российской Федерации", — указано в докладе омбудсмена, опубликованном в понедельник в "Российской газете".