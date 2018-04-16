Москалькова приняла к рассмотрению четверть поступивших к ней обращений

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла к рассмотрению около четвертой части обращений, поступивших к ней в аппарат в 2017 году, сообщается в ежегодном докладе омбудсмена.
Там также сказано, что в прошедшем году результативность работы омбудсмена с обращениями граждан была выше, чем ранее в аналогичные периоды. Согласно докладу, в 2017 году было принято на 30% больше положительных решений по жалобам граждан, чем в 2016 году, а по сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился в 4,5 раза.
Ранее со ссылкой на доклад сообщалось, что всего в 2017 году к Москальковой поступило 41 840 обращений, что на 46% по сравнению с 2015 годом.