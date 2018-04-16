Количество обращений к Москальковой за два года выросло в полтора раза

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Количество жалоб и обращений, поступающих в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, в 2017 году выросло на 46% по сравнению с 2015 годом, говорится в ежегодном докладе омбудсмена Татьяны Москальковой.

"За 2017 год к уполномоченному поступило 41 840 жалоб и других обращений граждан, что на 46% больше, чем в 2015 году", — сказано в докладе. Там отмечается, что увеличилось и число людей, чьи права удалось восстановить. Как написано в докладе, по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос "в разы".

Всего Москальковой удалось оказать помощь в защите прав более чем 250 тысячам граждан РФ, уточняется в докладе. Цитируя документ, такие результаты стали возможными благодаря поддержке со стороны государственных органов.

В понедельник Москалькова представила доклад о результатах своей деятельности за 2017 год президенту РФ Владимиру Путину.