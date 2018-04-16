Власти Верхневолжья обсудили подготовку к празднованию 9 мая в регионе

ТВЕРЬ 16 апр — РИА Новости. Подготовку Тверской области к предстоящему празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили участники заседания оргкомитета "Победа", сообщил РИА новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, речь на заседании, в частности, шла об оказании поддержки ветеранам, проведении массовых мероприятий 9 мая, восстановлении воинских захоронений на территории региона.

"Ветераны — это золотой фонд нашего государства. Это люди, которые не только прошли войну, но и поднимали экономику страны. Качество подготовки и проведения мероприятий в честь Великой Победы — это показатель того, как мы относимся к своей истории. На уровне муниципалитетов нужно обеспечить личное поздравление каждого из ветеранов руководством муниципальных образований, депутатами, командирами воинских частей, волонтерами", — сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.

Он отметил, что приоритетные вопросы — медицинское, социальное, транспортное обеспечение ветеранов. В марте-апреле текущего года более 4,1 тысячи ветеранов прошли диспансеризацию, нуждающиеся получили необходимую медицинскую помощь в поликлиниках, стационаре и на дому. Организовано бесперебойное обеспечение ветеранов лекарствами.

По линии соцзащиты ветераны и труженики тыла получают ежемесячные денежные выплаты и компенсации на оплату услуг ЖКХ, они могут воспользоваться льготным проездом на общественном транспорте, услугами пункта проката оборудования, "социального такси". В 2018 году продолжится реализация программы по обеспечению ветеранов жильем: планируется, что жилищные условия улучшат 22 представителя старшего поколения.

В пресс-службе напомнили, что в этом году по инициативе главы региона единовременная выплата ветеранам ко Дню Победы увеличена вдвое — до 5 тысяч рублей. Ее получателями станут 3368 человек.

Губернатор призвал особое внимание уделить подготовке событий по общественным инициативам, таким как "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти". Руденя также отметил важность сохранения и приведения в порядок воинских захоронений Тверской области. Эта работа в регионе ведётся, в частности, силами молодёжи. Проект "Дорога к обелиску" предусматриваетшефство образовательных учреждений, военно-патриотических и поисковых отрядов за мемориалами.

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