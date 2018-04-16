Москалькова сообщила Путину о невыплате зарплат предприятиями-банкротами

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину в связи со случаями ухода собственников обанкротившихся предприятий от ответственности перед трудовыми коллективами по выплате заработной платы.

В понедельник омбудсмен представила Путину свой ежегодный доклад о деятельности в области защиты прав человека, сообщает сайт Кремля.

"Сегодня каждое десятое обращение по трудовым отношениям – это коллективное обращение. Нам удалось почти в два раза увеличить результативность своей работы, запустить инструментарий и восстановить права граждан, которым не выплачивали заработную плату, в частности, на космодроме Восточный", — сказала Москалькова, слова которой приводит сайт Кремля.

Она напомнила, что при участии самого президента, министерства обороны, местных уполномоченных по правам человека удалось решить вопрос о выплате более 4 тысячам граждан, которые не получали зарплату ввиду банкротства предприятий.

"Я подготовила к вам обращение. Проанализировав вопросы невыполнения трудовых обязательств перед коллективами, мы пришли к выводу, что нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут", — сообщила омбудсмен.