Москалькова передала Путину доклад о правах человека на семь тысяч страниц

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала президенту РФ Владимиру Путину флеш-карту с докладом о деятельности омбудсмена за 2017 года, а также с материалом на 7 тысяч страниц о состоянии прав человека в регионах РФ, сообщается на сайте Кремля.

"Мы даем Вам символическую флешку, на которой имеется не только доклад, но и семитысячный по своему объему информационный материал в страничном исчислении, который по каждому региону содержит подробнейшую информацию. Почему символическая? Потому что с этого года интерактивная правозащитная карта введена на сайте уполномоченного по правам человека, пользуется большой популярностью", — сказала Москалькова на встрече с президентом.

Омбудсмен отметила, что в доклад включен анализ защищенности прав человека в России с конкретными примерами, выводами и рекомендациями правительству, судебной власти и губернаторам России. По данным сайта, омбудсмен также рассказала Путину, что ее аппарат рассчитал индекс интенсивности обращений о нарушениях прав в конкретных регионах – он находится в прямой зависимости от социальной напряженности и чрезвычайных ситуаций.