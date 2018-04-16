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Общество

Автор текста "Тотального диктанта-2018" рассказала о впечатлениях от акции

16:0816.04.2018
(обновлено: 16:17 16.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкАвтор текста для образовательной акции Тотальный диктант-2018 писательница Гузель Яхина в Дальневосточном федеральном университете во ВладивостокеАвтор текста для образовательной акции Тотальный диктант-2018 писательница Гузель Яхина в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Автор текста "Тотального диктанта-2018" Гузель Яхина, которая читала свой текст на площадке акции во Владивостоке, рассказала журналистам о своих впечатлениях от проекта.

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Студенты, артисты, чиновники и Алиса: в России написали "Тотальный диктант"

По словам Яхиной, суббота, когда проходил "Тотальный диктант", стала для нее днем невероятных впечатлений. Во-первых, она отметила работу волонтеров, которые, по ее словам, очень многое делают для проекта. Вторым впечатлением были сами пишущие диктант. Яхина рассказала, что она диктовала текст в атриуме корпуса "А" Дальневосточного федерального университета.

"Стояла на сцене спиной к океану, к бухте Аякс, поэтому те прекрасные виды, которые открывались, они меня не отвлекали… Ею (бухтой) любовались те, кто пишет, они сидели к ней лицом", — рассказала Яхина.

Как отметила автор текста, диктант писали люди разных возрастов — от школьников младших классов, которых привели с собой мамы, до людей очень преклонного возраста. Яхина добавила, что некоторые из них подходили к ней и рассказывали, что приехали из других населенных пунктов во Владивосток, чтобы написать диктант.

Подготовьтесь к Тотальному диктанту
© Инфографика
Подготовьтесь к "Тотальному диктанту"

Яхина также встретилась с иностранными студентами, которые выполняли задание в отдельной аудитории, и с филологами, которые проверяли работы.

Отдельным, очень сильным впечатлением, по словам автора, стало то, что за несколько часов герой, который жил у нее в голове, Яков Иванович Бах из романа "Дети мои", появился на несколько минут в разных городах и на разных континентах.

Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Результаты "Тотального диктанта" учтут в учебниках русского языка

"Это неожиданное путешествие героя буквально за несколько часов в разные города для меня лично было очень волнующим", — сказала Яхина.

По ее словам, сама диктовка не была сложной.

"Да, конечно, выяснилось, что диктовать непросто. Была большая инструкция по диктовке. Мой маленький текст, который за несколько минут был прочитан, умещался на нескольких страницах печатного текста, включая все комментарии: где какая интонация, где какие паузы… Но в общем читать мне было несложно текст, потому что интонация уже была заложена в самом тексте в момент его написания, она уже родилась вместе с текстом, и ничего придумывать не нужно. Я прочитала текст так, как он, собственно, родился в моей голове", — пояснила Яхина.

"Ощущал себя диктатором": в 76 странах прошел "Тотальный диктант"
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Забайкальском государственном университете
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В субботу, 14 апреля, прошла образовательная акция "Тотальный диктант". В этом году она объединила более тысячи городов в 76 странах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Тотальный диктант" проходит ежегодно, поучаствовать в акции может любой желающий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.Народная артистка РФ Ирина Муравьева читает текст диктанта на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Российской государственной библиотеке в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На фото: Народная артистка России Ирина Муравьева читает текст диктанта в Российской государственной библиотеке в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВпервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. С тех пор каждый год тысячи желающих приходят проверить свои знания русского языка.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.Билет на троллейбус в котором прошла ежегодная образовательная акция по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 на Ангарском перевале в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В этот раз текст диктанта составила Гузель Яхина. Автор лично прочитала его на главной площадке мероприятия во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На многих площадках текст зачитывали известные деятели культуры.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фото: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступает на ежегодной образовательной акции по проверке грамотности.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНекоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в аудитории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Некоторые "диктаторы" признались, что считают текст сложным и вряд ли бы с ним справились. "Это непростой текст. Я нагородила бы массу ошибок, если бы его писала", — рассказала журналистам музыкант Светлана Сурганова.
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанк"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 возле ледокола Ленин в Мурманске
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
"Физика отдыхает по сравнению с этими оборотами. Думаю, для ребят это очень серьёзное испытание", - поделился впечатлениями академик Российской академии космонавтики Владимир Солнцев.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На фото: участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2018" в международном детском центре "Артек".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.Участницы ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в международном детском центре Артек
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Телеведущий Владимир Познер, не первый раз принимающий участие в акции, заявил, что хотел бы написать диктант под псевдонимом. "Вдруг бы двойку получил", - пошутил журналист.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкАктер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).Актер и певец Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан во время ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018 в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Боярский и его супруга актриса, народная артистка России Лариса Луппиан прочитали текст "Тотального диктанта" в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ).
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкБоярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.Участники ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018, прошедшей в троллейбусе на Ангарском перевале
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Боярский признался, что вряд ли бы рискнул написать непростой диктант. "Не буду, от греха подальше", — заявил актер.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.Участница ежегодной образовательной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2018
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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В этом году текст диктанта посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.
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