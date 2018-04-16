Автор текста "Тотального диктанта-2018" рассказала о впечатлениях от акции

Автор текста для образовательной акции Тотальный диктант-2018 писательница Гузель Яхина в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

Автор текста для образовательной акции Тотальный диктант-2018 писательница Гузель Яхина в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Автор текста "Тотального диктанта-2018" Гузель Яхина, которая читала свой текст на площадке акции во Владивостоке, рассказала журналистам о своих впечатлениях от проекта.

По словам Яхиной, суббота, когда проходил "Тотальный диктант", стала для нее днем невероятных впечатлений. Во-первых, она отметила работу волонтеров, которые, по ее словам, очень многое делают для проекта. Вторым впечатлением были сами пишущие диктант. Яхина рассказала, что она диктовала текст в атриуме корпуса "А" Дальневосточного федерального университета.

"Стояла на сцене спиной к океану, к бухте Аякс, поэтому те прекрасные виды, которые открывались, они меня не отвлекали… Ею (бухтой) любовались те, кто пишет, они сидели к ней лицом", — рассказала Яхина.

Как отметила автор текста, диктант писали люди разных возрастов — от школьников младших классов, которых привели с собой мамы, до людей очень преклонного возраста. Яхина добавила, что некоторые из них подходили к ней и рассказывали, что приехали из других населенных пунктов во Владивосток, чтобы написать диктант.

Яхина также встретилась с иностранными студентами, которые выполняли задание в отдельной аудитории, и с филологами, которые проверяли работы.

Отдельным, очень сильным впечатлением, по словам автора, стало то, что за несколько часов герой, который жил у нее в голове, Яков Иванович Бах из романа "Дети мои", появился на несколько минут в разных городах и на разных континентах.

"Это неожиданное путешествие героя буквально за несколько часов в разные города для меня лично было очень волнующим", — сказала Яхина.

По ее словам, сама диктовка не была сложной.

"Да, конечно, выяснилось, что диктовать непросто. Была большая инструкция по диктовке. Мой маленький текст, который за несколько минут был прочитан, умещался на нескольких страницах печатного текста, включая все комментарии: где какая интонация, где какие паузы… Но в общем читать мне было несложно текст, потому что интонация уже была заложена в самом тексте в момент его написания, она уже родилась вместе с текстом, и ничего придумывать не нужно. Я прочитала текст так, как он, собственно, родился в моей голове", — пояснила Яхина.