Москалькова: россияне позитивнее воспринимают ситуацию с правами человека

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россияне стали позитивнее воспринимать ситуацию в сфере прав человека, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если мы объединим труд, здравоохранение и образование, то на первое место выходят социальные проблемы, как и в прошлом году. Но надо сказать, что в общественном сознании несколько стабилизировалась и улучшилась ситуация", — сказала Москалькова, слова которой приводит сайт Кремля.
Она напомнила, что на прошлой встрече ставила ряд проблемных вопросов, связанных с валютными ипотечниками, с трудовыми отношениями, со сложностями регистрации бывших украинских военнослужащих в Крыму, по Байконуру.
"Хочу сообщить, что по вашему распоряжению все вопросы решены положительно", — сказала Москалькова, обращаясь к президенту.