Москалькова: россияне позитивнее воспринимают ситуацию с правами человека

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Россияне стали позитивнее воспринимать ситуацию в сфере прав человека, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник уполномоченный представила главе государства свой ежегодный доклад о деятельности в области защиты прав человека, сообщает сайт Кремля. На встрече она подтвердила, что структура обращений, поступающих к уполномоченному, остается прежней.

"Если мы объединим труд, здравоохранение и образование, то на первое место выходят социальные проблемы, как и в прошлом году. Но надо сказать, что в общественном сознании несколько стабилизировалась и улучшилась ситуация", — сказала Москалькова, слова которой приводит сайт Кремля.

Эта тенденция, уточнила она, отслеживается и по обращениям к омбудсмену, и по опросам ФОМ, "где видно, что отношение людей к правам человека либо стабилизировалось, то есть оно больше позитивное, чем негативное, либо даже улучшилось".

Она напомнила, что на прошлой встрече ставила ряд проблемных вопросов, связанных с валютными ипотечниками, с трудовыми отношениями, со сложностями регистрации бывших украинских военнослужащих в Крыму, по Байконуру.

"Хочу сообщить, что по вашему распоряжению все вопросы решены положительно", — сказала Москалькова, обращаясь к президенту.