БРЯНСК, 16 апр – РИА Новости. В Брянском зоопарке впервые родился кенгуру, его пол и возраст пока трудно определить, малыш постоянно находится в сумке у мамы, рассказала РИА Новости сотрудница зоопарка.

По ее словам, имени у малыша пока нет, он еще очень маленький и не вылезает из сумки.

"Когда именно родился кенгуренок, мы точно сами не знаем, ведь когда они рождаются, то в сумочке присасываются к соску и очень долго там висят. Когда он немножечко подрос, работники заметили, что сумка шевелится. Стали присматриваться почаще – а там голова стала появляться…", — рассказала собеседница агентства.

Зоопарку, который расположился в историческом центре Брянска на Кургане Бессмертия, нет еще и двух лет. Рождение малыша-кенгуру для сотрудников стало приятной неожиданностью. "Значит, у нас хорошие условия, и все совпало для его рождения", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, летом 2016 года в момент основания зоопарка в нем была одна самка кенгуру по имени Кнопа. "Веня у нас такой красавец! Его привезли в прошлом году осенью, он ездил по выставкам, а на зиму его привезли к нам. Они познакомились, он ее обхаживал. Сейчас он опять на выставки уехал, а она осталась одна с ребеночком", — рассказала сотрудница зоопарка.

В зоопарке ждут, что самца снова привезут в Брянск на зиму, и пополнение зоопарка продолжится.