В Пензе закрыли торговый центр из-за проблем с пожарной безопасностью

Сотрудники МЧС во время проверки пожарной безопасности в торговом центре. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время проверки пожарной безопасности в торговом центре. Архивное фото

САРАТОВ, 16 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Судебные приставы в понедельник по решению суда приостановили работу торгового центра "Олимп" в Пензе, сообщило региональное управление ФССП.

"Сегодня на основании решения Октябрьского районного суда Пензы судебные приставы приостановили деятельность ТЦ "Олимп" в качестве обеспечительной меры. Причиной послужила проверка пожарной безопасности, проведенная сотрудниками регионального МЧС и прокуратуры… Деятельность приостановлена до момента устранения выявленных нарушений", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь УФССП по региону Яна Загребельная, арендаторам была предоставлена возможность вынести свое имущество и личные вещи, после чего входы в здание торгового центра будут опечатаны.

Массовые проверки торговых центров и иных общественных зданий на противопожарную безопасность начались после трагедии в Кемерово. Там в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.