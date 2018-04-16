Москалькова отчитается Путину о своей работе за год

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Омбудсмен Татьяна Москалькова в понедельник представит президенту России Владимиру Путину отчет о соблюдении прав человека в стране, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Совсем скоро состоится встреча с уполномоченным по правам человека Москальковой. Это конституционная обязанность — раз в год главе государства сдавать отчет по вопросам соблюдения прав человека, что и будет сегодня исполнено", — сказал он.

Песков добавил, что также у президента сегодня состоятся рабочие встречи, внутренние совещания.