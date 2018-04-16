В правительстве рассказали о перспективах технологии блокчейн

Во время конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии в Москве

Во время конференции Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии в Москве

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Технология блокчейн будет перспективна там, где нужен высокий уровень доверия участников, однако в некоторых сферах она будет бесполезна, рассказал журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов.

"Без сомнения, есть области, где технология точно нужна, где технология требует создания одноранговой цифровой среды, где все участники равны и требуется независимое удостоверение последовательности записей и их неизменности", — сообщил он в кулуарах международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.

Ряд появившихся в 2017 году в России проектов построен на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".