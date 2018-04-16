В правительстве рассказали о перспективах технологии блокчейн

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Технология блокчейн будет перспективна там, где нужен высокий уровень доверия участников, однако в некоторых сферах она будет бесполезна, рассказал журналистам первый замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов.
"Без сомнения, есть области, где технология точно нужна, где технология требует создания одноранговой цифровой среды, где все участники равны и требуется независимое удостоверение последовательности записей и их неизменности", — сообщил он в кулуарах международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".
Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".