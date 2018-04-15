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Общество

Заботу о детях надо вывести на новый уровень, заявил Цивилев

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Пожар в торговом центре в Кемерово (937)
18:4015.04.2018
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСледы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в КемеровоСледы пожара на фасаде торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре 25 марта погибли 64 человека, должна вывести на новый уровень общение с людьми и заботу о детях, заявил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев на заседании Государственного совета. 5 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Цивилев рассказал, как на него повлиял пожар в "Зимней вишне"

"Очень важно, чтобы эта трагедия не направляла нас в негативное русло… Важно, чтобы мы ее все осмыслили и сделали так, чтобы не только она никогда не смогла повториться, но чтобы мы вывели совсем на другой уровень общение с людьми, заботу о детях", — сказал Цивилев в интервью радио "Комсомольская правда", прозвучавшем в эфире в воскресенье.

Он отметил, что, к примеру, в Кузбассе есть серьезная проблема детей сирот, которыми нужно активно заниматься.

"Мы будем уделять внимание всем детям Кузбасса, потому что это наше будущее. Большая работа уже была сделана администрацией Кемеровской области за эти годы, но есть много нерешенных вопросов и нам есть чем энергично заниматься. Надо, чтобы не просто сиротам было место для проживания, чтобы они в конечном итоге стали достойными членами общества", — сказал он.

Врио губернатора также сказал, что его главной целью является создание условий для достойного проживания всех жителей Кузбасса. Сейчас для этого создается программа развития региона в рамках которой, в частности, планируется расширить программу льготной ипотеки для работников промышленных предприятий области.

"У нас есть хорошие примеры, когда тем молодым людям, кто приходит на работу, помогают по ипотеке приобрести жилье. Пока еще не все предприятия вошли в эту программу, но уже есть лидеры в этом движении. Платят первый взнос, и если ты три года отработал, то он "закрывается" и они также оплачивают 50% по ипотеке. В результате, если человек продолжает работать на предприятии, он платит ровно половину всех процентов по ипотеке и плюс за него платят первый взнос", — рассказал он.

Работа следственной группы СК РФ на месте пожара в ТЦ Зимняя вишня
© РИА Новости / СК РФ
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Бастрыкин рассказал о помешавшем проверке «Зимней вишни» чиновнике

По словам Цивилева, такая помощь позволяет молодому специалисту в течение 10 лет выплатить ипотеку. "Этот хороший опыт ряда предприятий мы намерены развивать. Здесь будет совместная работа всех форм образования, строительства, банков. Думаю, при правильной координации всех усилий мы можем получить хороший результат", — сказал он.

Сергей Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля в связи с отставкой Амана Тулеева после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. До этого Цивилев менее месяца занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. С января 2014 года по март 2018 года Цивилев был гендиректором ООО "Управляющая компания "Колмар". Холдинг объединяет угольные предприятия в Якутии.

Пожар в торговом центре в Кемерово
© РИА Новости, Инфографика
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Пожар в торговом центре в Кемерово

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