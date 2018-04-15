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Общество

Власти Серпуховского района считают, что полигон "Лесная" не закроют

14:4715.04.2018
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© РИА Новости . Егор ЕремовПолигон «Лесная». Архивное фотоПолигон «Лесная». Архивное фото
© РИА Новости . Егор Еремов

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В администрации Серпуховского района Подмосковья считают, что полигон твердых коммунальных отходов "Лесная" закрыт в ближайшее время не будет, несмотря на решение суда.

Полигон Ядрово. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На полигоне "Ядрово" закончили завоз мусора

В минувшую среду арбитражный суд Московской области удовлетворил иск администрации Серпуховского района к ООО "Скайвей", эксплуатирующему полигон ТКО "Лесная", о запрете эксплуатации полигона. Решение суда вступит в законную силу по истечении месяца со дня его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. Митинг с требованием закрыть полигон прошел в субботу в Серпуховском районе.

"Вынесено решение для того, чтобы успокоить народ, как вариант, чтобы поменьше народу пришло на митинг. А потом собственники свалки, минэкологии подают апелляцию, и все это дезавуируется", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что машины с мусором продолжают заезжать на полигон, в день приходит около 200 фур. "За две недели ввезено было мусора столько, сколько один город Серпухов вырабатывает за целый год", — отметили там.

Администрация Серпуховского района также беспокоится о том, что рядом со свалкой есть 30 гектаров свободных земель, где, как рассказали в пресс-службе, два года назад подмосковное правительство хотело "построить мусоросжигательный завод и расширить немного свалку". Тогда прошел митинг против этого. Районная администрация выступила против и изменила категорию земель: если это были земли под свалку, теперь это земли промышленные, на них нельзя свалку размещать, но это, мы понимаем, в любой момент может поменяться", — полагают власти района.

Полигон Кучино в Балашихе. Архивное фото
© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Екатерина Широкова
Власти Подмосковья заключили контракт на рекультивацию полигона "Кучино"

Министерство экологии, как пояснили в пресс-службе администрации Серпуховского района, сейчас занимается дегазацией совместно с австрийской компанией. "Она ведется, хотят вывести факел. Мы связывались с австрийскими специалистами, нам сказали, что факел у нас будет гореть еще 15 лет ближайшие", — заметили в пресс-службе.

Тема работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Елена
Власти Серпухова не верят, что свалку закроют и правильно не верят. Потому, что в Волоколамске сейчас опять стихийная акция около мусорного полигона «Ядрово» . Начались столкновения с полицией.
Порядка пятидесяти человек сегодня утром перекрыли въезд на полигон, где в эти выходные открывают новую очередь свалки. Она должна заработать сегодня.
15:15
15.04.2018
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Елена
В Серпухове даже пришлось закрыть отделение партии "Единая Россия" потому, что единоросы Серпухова также являются активными участниками протеста против свалки. Когда деятели из Москвы приехали их увещевать, они сказали: "Поживите с нами на помойке" и продолжили участвовать в протестах!
15:07
15.04.2018
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