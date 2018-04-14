Блокировка Telegram нарушает права россиян, считает французский эксперт

ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости, Людмила Орищенко. Блокировка мессенджера Telegram в России, пользователями которого являются около 10 миллионов россиян, грубо нарушит свободу выражения, считает французский эксперт, специализирующейся на вопросах информационной безопасности Жеф Матьо.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Мессенджер будет заблокирован, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

"Речь идет о блокировке сервиса, которым пользуется 10 миллионов человек в России — в том числе журналисты, диссиденты и так далее — под ложным предлогом борьбы с терроризмом, но на самом деле потому что (компания – ред.) избегает контроля правительства. Это, безусловно, серьезное нарушение свободы выражения", — сказал РИА Новости Матьо.

По его словам, было совершенно очевидно, что руководство Telegram откажется предоставлять ключи от дешифровки переписки своих пользователей.

"Хотя, несмотря на заявления Telegram, технически это было возможно для некоторых функций. Но это надолго подорвало бы доверие пользователей мессенджера. Таким образом, можно сделать вывод, что конечная цель российского правительства заключалась не в том, чтобы получить эти ключи (дешифрования — ред.), а в том, чтобы получить решение суда о блокировке мессенджера", — заключил он.