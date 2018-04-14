Гузель Яхина прочитала "Тотальный диктант"

ВЛАДИВОСТОК, 14 апр — РИА Новости. Автор текста международной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант" Гузель Яхина прочитала его на главной площадке акции, во Владивостоке.

"Главное для меня в тотальном диктанте следующее — это объединяющий проект с интеллектуальной гласности. Мы готовимся к этому диктанту, посещаем онлайн—курсы, волнуемся, вместе ходим, вместе пишем. Но при этом, мы не распространяемся в толпе, а каждый получает свой результат и свою оценку за свои знания и свою внимательность",— рассказала Яхина перед началом диктовки.

В атриуме главного корпуса ДВФУ собралось более 300 человек. Диктант можно было написать, как и сидя за партой, так и на мягком кресле на лестнице.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов, рассказал журналистам, что готовился, читая книги. "Я думаю, что задача культурного человека сегодня — это не забывать о книгах и не забывать своём языке", — рассказал ректор.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко тоже написал диктант под диктовку Яхиной, но, по его словам, времени на подготовку у него не было.

"У меня был вариант прочесть диктант, но я предпочёл отказаться от этой чести и просто написать диктант, чтобы проверить школьные знания и проверить своё чувство языка", — рассказал журналистам глава Владивостока.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Текст международной акции грамотности 2018 года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге.

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