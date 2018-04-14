В Хабаровске простились с двумя пилотами, погибшими в крушении Ми-8

ХАБАРОВСК, 14 апр — РИА Новости. Прощание с летчиками Алексеем Штанько и Антоном Ермаковым, погибшими при крушении Ми-8, состоялось в субботу в Хабаровске, передает корреспондент РИА Новости.

В среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, еще троих будут опознавать при помощи генотипической экспертизы.

Прощание проходило в ритуальном зале МУП "Спецкомбинат". Сотни людей пришли на церемонию, они несли цветы, многие не могли сдержать слез. Алексею Штанько был 41 год, Антону Ермакову — 39 лет.

Профессионалы и хорошие парни

Коллеги, которые работали с погибшими, рассказали, что они были настоящими профессионалами, а также очень добрыми и отзывчивыми людьми. Они вспомнили, что погибшие пилоты в совершенстве знали английский язык и часто бывали в командировках: в Восточном Тиморе, Сомали, Мали, Гаити.

"Раньше работали вместе. Это были хорошие ребята. С Лешей и Антоном работали за границей, четыре месяца жили вместе в Восточном Тиморе. За это время можно хорошо узнать человека", — рассказал их коллега Геннадий Резников.

"Хорошие ребята, очень опытные летчики, всю жизнь здесь работали. В Сомали я с ними был с обоими. В 2015 и в 2016 годах. В одну командировку с Алексеем, в другую с Антоном. В Сомали бывало и стреляли. Хорошие они были ребята, порядочные, приятные в общении. Шок", — рассказал Олег, который также раньше работал с погибшими.

Ольга рассказала, что хорошо знала погибших. С ними работали ее муж и сын.

"Знала ребят, они приезжали к нам на дачу. Ребята были замечательные, видите, сколько народу. Мой сын в тот день работал, он им руки пожал, когда они пошли на полет. А потом звонит, и такое. Учебно-тренировочный полет. Сколько заграничных командировок было. Это не понять. Молодые парни", — рассказала она.

"Замечательные ребята были все. Из жизни ушли рано, это очень прискорбно. И Антон, и Алексей, и Игорь Ульянов – второй пилот, которого будут хоронить в понедельник. И Виктор Посохов, и Юра Борода — бортмеханик. Специалисты высокого класса. В голове не укладывается", — сказал их коллега Леонид Николаевич.

Он отметил, что их последний полет был обычной плановой проверкой.

© Фото : ООО "ДВ-новости"/Антон Иванов Жители Хабаровска простились с двумя пилотами, погибшими в крушении Ми-8. 14 апреля 2018 © Фото : ООО "ДВ-новости"/Антон Иванов Жители Хабаровска простились с двумя пилотами, погибшими в крушении Ми-8. 14 апреля 2018

Летчики не умирают, они улетают

После церемонии прощания летчиков предали земле на Центральном кладбище в Хабаровске. Места для захоронения выделила мэрия. Рядом находятся могилы их коллег — пилотов, погибших при крушении самолета L-410 в Нелькане в ноябре 2017 года.

"Я хорошо знала Алексея с детства, маму его знаю, дружили с ней. И Антона знала. Работали все вместе. Красивые парни, умницы такие. Сколько командировок заграничных было, в Сомали по их вертолету стреляли. И вот", — сказала собеседница агентства, которая работала вместе с погибшими.

Она сообщила, что у Алексея Штанько осталось трое детей, младшей дочери всего пять месяцев. У Антона Ермакова двое детей. "У Антона еще остались пожилые родители, они дочь недавно похоронили и вот сына теперь", — отметила собеседница.

Памятники из черного гранита утопают в цветах и венках. На плите над могилой Алексея Штанько надпись "Летчики не умирают, они улетают".

Как сообщили в мэрии Хабаровска, похороны третьего из опознанных пилотов 33-летнего Игоря Ульянова состоятся в понедельник, 16 апреля.

Еще трое пилотов Юрий Борода, Виктор Посохов и Дмитрий Макаров будут захоронены после проведения генетической экспертизы. Дмитрия Макарова по желанию родственников предадут земле в Саратове.

© Фото : ООО "ДВ-новости"/Антон Иванов Жители Хабаровска простились с двумя пилотами, погибшими в крушении Ми-8. 14 апреля 2018 © Фото : ООО "ДВ-новости"/Антон Иванов Жители Хабаровска простились с двумя пилотами, погибшими в крушении Ми-8. 14 апреля 2018

Психологи помогают семьям погибших

Как сообщил РИА Новости начальник отдела экстренного реагирования Дальневосточного филиала экстренной психологической помощи МЧС России Арслан Хохлов, с момента чрезвычайной ситуации его сотрудники работали и на месте ЧС, и оказывали помощь родственникам.

"Со всеми родственниками погибших летчиков мы проводим работу, сопровождали их на опознании, на церемонии прощания и кладбище. Мы работаем со взрослыми, с детьми работают специалисты центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи", — сказал Хохлов.

Следствие продолжается

В настоящее время прибывшие в Хабаровск представители Межгосударственного авиационного комитета и следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ проводят расследование причин аварии. Черные ящики найдены и будут отправлены в Москву на расшифровку. Следствие изъяло документы и образцы топлива в авиакомпании.

Рассматриваются три стандартных версии падения вертолета в Хабаровске — неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилота.

Между тем, автор видеоролика, опубликованного в интернете, утверждает, что вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. "Вертолет летел, зацепил вот эту вышку в тумане. Бахнулся, сейчас горит, взрывается", — комментирует происходящее автор ролика. Следователи обратились к очевидцам происшествия с просьбой связаться со следствием.