Эксперт рассказал, почему Telegram просят предоставить ключи дешифровки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Правительства некоторых государств, так же, как и Россия, озабочены дилеммой совмещения сбора данных для противостояния преступности и права на конфиденциальность информации, заявил РИА Новости эксперт при Международном союзе электросвязи (МСЭ, специализированное учреждение ООН) Янник Аррель.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности (ФСБ). Мессенджер будет заблокирован, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

"Это требование (заблокировать мессенджер) предъявляется не только Россией. Несколько других государств уже выдвигали такое требование: МВД Германии, Франции, Китая, Бахрейна, Индонезии и недавно Ирана. Все озабочены вопросом, каким образом совместить частный характер переписки с необходимостью борьбы с организованной преступностью", — сказал Аррель.