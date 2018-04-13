Власти Подмосковья заключили контракт на рекультивацию полигона "Кучино"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области заключило контракт стоимостью 3,9 миллиарда рублей на рекультивацию полигона ТКО "Кучино" в Балашихе, следует из материалов на портале госзакупок.

Целью выполнения работ является создание систем сбора, обезвреживания и утилизации биогаза, сбора и обезвреживания фильтрата, организация защитного экрана на всей поверхности объекта, создание системы сбора поверхностного стока с очистными сооружениями, указывается в документах.

Провести рекультивацию на территории площадью 54,5 гектара и ликвидировать 20,3 миллиона тонн отходов нужно до 12 декабря 2019 года. Финансироваться работы будут из федерального и областного бюджетов.

Контракт заключен с ООО "Экоком" (Москва), которое было выбрано как единственный подрядчик, без проведения конкурса.

На полигон "Кучино" ежегодно свозилось порядка 600 тысяч тонн отходов, 90% мусора привозилось из Москвы. Полигон был закрыт в конце июня прошлого года после жалобы жителей Балашихи президенту РФ Владимиру Путину. Сейчас на свалке, существовавшей с 1964 года, идут предрекультивационные работы. После рекультивации на этом месте планируют разбить экстрим-парк или обустроить горнолыжный спуск.