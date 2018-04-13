МЧС попросило СМИ не торопиться с выводами по делу "Зимней вишни"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. МЧС после ареста сотрудника ведомства по делу о пожаре в "Зимней вишне" призвало СМИ воздержаться от преждевременных выводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра ведомства.
"Призываем журналистов, а также блогеров и других активных пользователей социальных сетей до вынесения судебного решения в своих материалах воздержаться от оценочных суждений, преждевременных выводов и авторских мнений. До тех пор пока суд не вынесет приговор в отношении конкретного лица, никто не имеет права обвинять подозреваемого", — сказал собеседник агентства.
В результате пожара в ТРЦ 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.