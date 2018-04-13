Шмаков обсудил с Путиным индексацию пенсий работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков во время встречи. 13 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков во время встречи. 13 апреля 2018

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным поднимался вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Мы обсуждали проблемы на рынке труда и проблемы, связанные с неиндексацией пенсий работающим пенсионерам. Президент дал поручение правительству еще раз внимательно рассмотреть проблему отсутствия индексации пенсий у работающих пенсионеров", — рассказал Шмаков.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов после отчета в Госдуме, заявил, что вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам не закрыт.

Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам была отменена с 1 января 2016 года.