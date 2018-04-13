МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Игорь Кармазин. "Мелочь есть? А если найду?" — таким классическим способом подростки завязали диалог с инвалидом на центральной улице города Кирово-Чепецк. Беседа продолжалась недолго, один из молодых людей сразу ударил пенсионера кулаком в живот, другой пробил ногой в голову. Инцидент, возможно, остался бы и незамеченным, но нападавшие сами сняли и выложили запись избиения в Сеть. В результате возмутился весь город.

Под эмблемой СС

"Это не старик". — "Он с палкой ходит". — "Алкаши все такие". Нападению школьников на 55-летнего мужчину предшествовало короткое "совещание". Набравшись храбрости и подкрепив свою решимость смешками и матерными словами, они все же подошли к инвалиду с тростью. Начало диалога на видео определить сложно. Потом последовало требование поделиться мелочью. Инвалид спокойно отказал собеседникам.

После этого один из них брызнул пенсионеру в лицо из перцового баллончика. Тот закрыл лицо руками, а парень, воспользовавшись замешательством, ударил его кулаком в грудь. Подлетевший сообщник нанес удар ногой в голову. "За что?" — спросил пострадавший, но школьники быстро убежали в сторону.

Девушка Кристина (имя изменено) фиксировала происходящее на камеру. Ролик перепостили кирово-чепецкие группы в соцсетях, поднялась буря возмущения. Горожане нашли страницы участников нападения. Непосредственно в избиении участвовали двое — Роман и Кирилл (имена изменены), они свои аккаунты сразу удалили. Однако вскоре пользователи отыскали запасную страницу Романа. На одной из фотографий на его ладони видна татуировка в виде эмблемы нацистских дивизий СС — сдвоенная молния. В избранных видеозаписях — набор уличных и фанатских драк.

Знакомые другого нападавшего — Кирилла — рассказали, что его мать работает в правоохранительных органах. Оператор Кристина сначала удалила свою страницу, но потом восстановила. Судя по ее избранным видеозаписям, девушку также интересуют самые разные драки. Пострадавший инвалид к врачам обращаться не стал.

Подарок на день рождения

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев сообщил РИА Новости, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до семи лет. Один из подростков — действительно сын сотрудницы правоохранительных органов.

"Но я хочу всех заверить, что никакого влияния на ход расследования она не оказывает. Проверка проведена, личности всех участников инцидента установлены, делом сейчас занимается Следственный комитет. Говорят, что самые заброшенные дети — дети педагогов и полицейских. Получается, так и есть. Я только отмечу, что 16 лет парню исполнилось 12 апреля, в тот же день он был задержан. Другому задержанному — 18 лет. Оба находятся в ИВС", — прокомментировал Баранцев.

Он добавил, что сын сотрудницы полиции раньше на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял: "Не было поводов для принятия каких-либо мер. Возможно, он попал под влияние старшего товарища".

Соседка одного из задержанных в разговоре с корреспондентом РИА Новости уточнила, что его мать работает следователем. "Отец частенько пьет. Кирилл был предоставлен сам себе — вот и результат. Семья наглая и жестокая. Я видела, как его папа бил ногами во дворе человека, пинал своего дружка лежачего. Мать — психованная хабалка, а как в полицию устроилась, так стала вести себя как будто бог, все дозволено, везде всем в лицо корочки совала. Брат отца по малолетке два раза сидел, первый за кражу, а второй — за то, что очень сильно избил парня", — рассказывает она.

По ее словам, старший задержанный — Роман — приехал в город из Кирова. "Вероятно, бегает от армии. Живет у девушки, которая все это снимала. Ей самой 14 лет. На какие средства живут? Малолетки, не работают. Оба из неблагополучных семей. Думаю, воруют", — поделилась наблюдениями собеседница.

Самосуд против произвола

Отзывы знакомых о подростках тоже не отличаются дружелюбием. "Кристина очень борзая и выпендривается много, общается с людьми для своей выгоды. Рома — точно такой же. Открыто называл себя фашистом, дерется регулярно, но в основном со своими сверстниками. Если за одежду не пояснят ему, то тоже может. На "забивы" (драки футбольных фанатов по заранее оговоренным условиям. — Прим. ред.) ходит", — говорит жительница Кирово-Чепецка Арина.

"Кирилл, который ударил в живот, раньше был нормальным мальчиком, но стал каким-то вообще непохожим на себя, изменился", — отмечает еще одна знакомая Анна.

К слову, даже задержание двух подростков не остудило страсти в городе. В соцсетях раздаются призывы к расправе над школьниками, их называют "биомусором". Вечером 12 апреля несколько десятков горожан выдвинулись к дому одного из подозреваемых. "Мы с девочками ходили к квартире, там мать говорила через дверь, что их утром в полицию отвезли. К нам она не вышла — боялась, наверное. Хотели еще в полицию идти, но не пошли", — рассказала одна из участниц акции. Другие горожане считают такое поведение дикарским: пусть лучше правоохранительные органы разбираются, а устраивать суд Линча — недопустимо.