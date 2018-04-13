Экологическая обстановка в Москве может ухудшиться в ночь на субботу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Кратковременное ухудшение рассеивания выбросов в атмосфере ожидается в Москве в ночь на субботу, сообщили в "Мосэкомониторинге" в пятницу.

В департаменте природопользования со ссылкой на МЧС сообщили РИА Новости, что в городе объявлен 1-й уровень опасности.

"В ночные и утренние часы 14 апреля ожидается кратковременное ухудшение рассеивания выбросов в атмосфере. Днем в субботу метеоусловия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении.

При этом по состоянию на день пятницы концентрация загрязняющих веществ находится в пределах нормы.

"Вблизи автотрасс по данным на 13.00 максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода – менее 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,3 ПДКм.р., оксид азота – менее 0,1 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода – 0,1 ПДКм.р., диоксид азота – 0,3 ПДКм.р., оксид азота – менее 0,1 ПДКм.р., приземный озон – 0,7 ПДКм.р., диоксид серы – менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 – 0,4 ПДКм.р", — говорится из данных учреждения.

Отмечается, что концентрация также не превышена.